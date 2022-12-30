Создатель столкнул бывшую с женой: ахнете, что творилось за кадром культовой «Золушки»

Легендарный советский фильм «Золушка» много лет был обязательным атрибутом Нового года. Но при всей популярности сказки зрители мало что знают о фактах, связанных с этим культовым кино.

Одним из создателей ленты выступил Николай Акимов — художественный руководитель Театра Комедии в Ленинграде. Он предложил своей бывшей супруге Надежде Кошеверовой стать вторым режиссером «Золушки». Но Акимов поставил условие — в одной из ролей снимется его нынешняя жена Елена Юнгер. Кошеверова согласилась, и возлюбленная режиссера исполнила роль сестры Золушки Анны.

Бывшая жена совершенно спокойно отнеслась к условию Акимова и не страдала ревностью. К тому же супруги расстались друзьями и сохранили теплые отношения. Кошеверова после «Золушки» сняла еще несколько успешных картин, среди которых «Старая, старая сказка» и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».

А Акимов во время брака с Юнгер закрутил роман с Лидией Вильвовской — театральным критиком. От этой связи родилась дочь. Но Юнгер простила мужу измену и сохранила этот брак.