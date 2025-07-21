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Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали

21 июля 2025 07:00
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали

Продюсерам казалось, что аудитории нужна передышка после всей драмы — сам создатель в итоге сделал по-другому.

Драматический мини-сериал «Олененок» стал чуть ли не главным феноменом на телевидении прошлого года, шокировав публику откровениями о реальной истории, произошедшей с создателем шоу Ричардом Гэддом.

Сам сериал держал зрителей в напряжении фактически все время, а с каждым новым эпизодом следить за происходящим становилось еще тяжелее, чем до этого. В какой-то момент продюсеры «Олененка» решили «разбавить» депрессивный контент чем-то более легким, но сам Гэдд в итоге решил вырезать серию из сезона — и в целом на то были причины.

Ричард Гэдд отказался включать один эпизод в «Олененка» — он сильно отличался от тематики остальных

Спустя почти год после того, как «Олененок» выиграл всевозможные престижные награды, в том числе и несколько статуэток «Эмми», Гэдд рассказал, что изначально в первый и единственный сезон должны были войти восемь эпизодов вместо семи, но один в итоге вырезали.

По словам создателя и исполнителя главной роли, серия служила своего рода передышкой для зрителей, как выражались продюсеры «Олененка» — в ней главный герой тоже решает взять перерыв от всего происходящего и уехать домой в Шотландию, где проводит некоторое время со своей семьей, параллельно пытаясь понять, что ему делать со своей преследовательницей.

Продюсеры «Олененка» хотели сделать сериал менее «мрачным»

Кадр из сериала «Олененок»

Как затем добавил Гэдд, во время производства сериала ему то и дело поступали комментарии от всевозможного рода начальников, которым казалось, что «Олененок» может показаться зрителям уж слишком депрессивным.

В какой-то момент продюсеры предложили Гэдду снять более позитивный «семейный» эпизод, в котором сталкерша Марта вообще не фигурировала. Хотя в итоге серию все-таки сняли, Гэдд решил вырезать ее из сериала — все потому, что, по его мнению, даже аудитории было бы проще разобраться с Мартой как можно быстрее, а не растягивать удовольствие.

Кстати, «Олененок» вошел в нашу подборку лучших сериалов от Нетфликса за прошлый год — почитать об остальных можно здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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