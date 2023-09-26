Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался

Плагиатора так и не поймали за руку.

Фантазия человека не безгранична: неудивительно, что в музыке то и дело обнаруживаются совпадения. Однако случайное сходство следует отличать от наглого воровства. Отечественных артистов часто упрекают в копировании западных коллег, однако были и обратные случаи.

Шведскую группу ABBA знают во всем мире. Харизматичные вокалисты исполнили множество зажигательных хитов: Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, Mamma Mia. Но одну из песен участник группы Бьорн Ульвеус «заимствовал» у советского композитора Аркадия Островского.

В 1962 году мэтр написал к стихотворению Льва Ошанина «Солнечный круг» пронзительную мелодию. Композицию исполнила Тамара Миансарова — вскоре песня стала настоящим хитом, гремевшим далеко за пределами СССР. Недолго думая, Ульвеус сделал копирку под названием Gabrielle. За воровство музыканта даже не пожурили.