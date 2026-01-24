Создали кинотест для модников: угадайте советские фильмы по 7 костюмам героев

В советском кинематографе костюмы были не просто одеждой, а полноценным элементом повествования. Они с точностью передавали дух эпохи, социальный статус и даже настроение героев. От скромных платьев послевоенных лет до ярких нарядов из музыкальных комедий — каждый образ стал врезался в память. Ну или должен был!

Предлагаем вам небольшой, но увлекательный тест: сможете ли вы вспомнить известные фильмы, взглянув на описание культовых персонажей и их наряды? Это отличный повод включить золотой фонд и проверить свою внимательность к деталям. Ведь многое со временем забывается. А после пройдите и другие викторины, у нас каждая на вес золото.