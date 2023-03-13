«Союзмультфильм» победил в схватке с Disney: вас порадуют отзывы иностранцев

Советский мультипликатор Иван Аксенчук представил свою версию сказки «Русалочка» в 1968 году. Трогательная история мгновенно полюбилась отечественным зрителям и сразу же вошла в списки шедевров анимации. При этом, как оказалось, мультфильм полюбился и иностранным зрителям, которые активно сравнивали его с версией студии Disney.

По мнению иностранцев, автор сказки Ханс Кристиан Андерсен задумывал свое произведение именно таким мрачным, каким получился мультфильм Аксенчука. Мультипликатор с должным уважением отнесся к оригиналу, не изменяя его, в отличие от Уолта Диснея, что особенно подкупило зрителей.

«Вот что задумал Ханс Кристиан Андерсен. А не все это: бюстгальтер с морской раковиной и команда подводных обитателей», «Я плакал... Это было так красиво...», «Вы правы, фильм Диснея действительно мелковат и чрезмерен», — делятся мнением пользователи Сети.

Также зрители отметили и стиль художника. По их мнению, Аксенчук действительно создал мультфильм, который заслуживает находиться среди шедевров анимации, ведь до сих пор выглядит ярко и авангардно.