Союз благословлен свыше: пары женских и мужских имен, чьим владельцам суждено быть вместе

Эксперты в области эзотерики утверждают: имя оказывает огромное влияние на судьбу человека. Его материальное благополучие, успех в профессии, личное счастье - все это во многом зависит от того, как нарекли наследника родители. Интересно, что в романтических парах имена могут не сочетаться друг с другом - противоположная энергетика, заложенная в них, будет разрушительно действовать на союз. Зато если имена хорошо взаимодействуют между собой, влюбленные будут жить вместе долго и счастливо. Специалисты рассказали, какие пары мужских и женских имен идеально гармонируют.

Елена и Сергей

Имя Сергей в одном из вариантов перевода означает "ясный", Елена - "светлая". Неудивительно, что их обладатели тянутся друг к другу, поскольку чувствуют родственную душу. У мужчин и женщин, нареченных этими именами, схожие ценности, взгляды на жизнь, цели, которых хотят добиться.

И Елена, и Сергей мечтают о крепкой семье, в которой каждый будет поддерживать ближнего, станет для него опорой.

Для обладателей этих имен особое значение имеет уют в доме. Они обожают обустраивать свое жилище, делать его еще красивее и комфортнее. В отношениях они ценят заботу и обязательно найдут её друг в друге.

Вера и Владимир

Имя Вера часто трактуется как "истинная", Владимир - как "владеющий миром". Оба этих имени наделены мощной энергетикой, что сказывается на характере владельцев. И он, и она - сильные, рациональные, уверенные в себе люди, которые прекрасно дополнят друг друга в романтическом союзе.

Обладатели этих имен найдут в партнере все то, о чем мечтали.

Владимир всегда хотел видеть рядом с собой практичную и умную женщину, а то время как Вера ценит в избраннике верность и надёжность. Вместе они смогут построить крепкую семью, а также реализовать в браке свой потенциал.

Лариса и Михаил

В паре, где его мужчину зовут Михаил (в переводе - "равный Богу"), а женщину - Лариса (часто это имя трактуется как "чайка"), обе половинки обладают мощной энергетикой. Оба партнёра любят жизнь во всем её многообразии и стремятся взять от неё все, насладиться каждым моментом.

В этой паре отношения всегда будут лёгкими и романтичными, Михаил станет отвечать за веселье и радость в доме, Лариса - за уют и благополучие.

Он научит её проще смотреть на некоторые вещи, а она, напротив, поможет увидеть глубинный смысл в вещах, на которые партнёр прежде смотрел поверхностно.