Совсем взрослый: россияне потеряли дар речи, увидев сына Юлии Волковой
Певица удивила своих поклонников.
Бывшая солистка популярной группы t.A.T.u. всегда знала, как шокировать публику. Вместе со своей коллегой по сцене Еленой Катиной она могла творить во время выступлений все, что взбредёт в голову. И все же бунтарка решила остепениться и завести семью.
Личная жизнь певицы была насыщенной, но именно отношения с обеспеченным наследником олигарха подарили ей сына Самира. Мальчик родился 15 лет назад, но знаменитая мама не спешила делиться подробностями его жизни. Именно поэтому новое фото Волковой с младшим ребёнком вызвало небывалый интерес ее поклонников.
«О Боже, уже 15 лет? Я помню его ребёнком. Ка быстро летит время! Он твоя копия когда ты была подростком», «Какой большой! С днём рождения», — удивляются подписчики повзрослевшему Самиру, который уже на голову выше Юлии.