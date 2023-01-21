Совсем взрослая: свежие фото больной дочери Лолиты появились в Сети

Лолита Милявская — символ провокации и открытости, личность с крайне эпатажными выходками и поведением, однако, есть темы, тяжелые даже для дамы с таким характером.

Одна из них — дети. Как известно, в 1998 году у Лолиты родилась дочь Ева. Девочка оказалась недоношенной и весила всего 1 килограмм 200 грамм, однако, звезда боролась за ее здоровье до последнего: привлекала лучших врачей, психологов и детских специалистов.

Лолита никогда не забыла о своей любимой дочке, всегда стараясь уделить ей время.

Совсем недавно, например, эпатажная звезда записала видеообращение совместно с Евой. На кадрах видно, как повзрослела и похорошела дочь певицы — так и не скажешь, что ребенок особенный.

Напоминаем, что Ева Цекало страдает от синдрома Аспергера.