Совсем старушка: свежее фото Татьяны Тарасовой разжалобило народ

Татьяна Тарасова всегда выходит в свет с идеальным макияжем. Плотный слой тонального крема на лице и яркая помада скрывают, как сильно сказались на тренере годы. Татьяне Анатольевне уже исполнилось 76 лет.

На новом фото, которым поделилась Тарасова в соцсетях, она предстала в своем натуральном образе — без привычных поклонникам прически и макияжа. Несмотря на бодрый внешний вид и веселую улыбку без «грима», Татьяна Анатольевна напугала фанатов — женщина выглядит намного старше, чем привыкли считать.

Честный снимок показывает и обилие морщин, и сильно «поплывший» овал лица, характерный для склонных к лишнему весу женщин. Татьяна Анатольевна всегда была спортивной и не позволяла себе слишком располнеть, но с возрастом этом становится делать все труднее. Поклонников растрогал естественный образ милой старушки — они оставили в комментариях много теплых пожеланий для Тарасовой.