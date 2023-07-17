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Совсем старушка: свежее фото Татьяны Тарасовой разжалобило народ

17 июля 2023 13:00
Совсем старушка: свежее фото Татьяны Тарасовой разжалобило народ

Поклонники волнуются за своего кумира.

Татьяна Тарасова всегда выходит в свет с идеальным макияжем. Плотный слой тонального крема на лице и яркая помада скрывают, как сильно сказались на тренере годы. Татьяне Анатольевне уже исполнилось 76 лет.

На новом фото, которым поделилась Тарасова в соцсетях, она предстала в своем натуральном образе — без привычных поклонникам прически и макияжа. Несмотря на бодрый внешний вид и веселую улыбку без «грима», Татьяна Анатольевна напугала фанатов — женщина выглядит намного старше, чем привыкли считать.

Совсем старушка: свежее фото Татьяны Тарасовой разжалобило народ

Честный снимок показывает и обилие морщин, и сильно «поплывший» овал лица, характерный для склонных к лишнему весу женщин. Татьяна Анатольевна всегда была спортивной и не позволяла себе слишком располнеть, но с возрастом этом становится делать все труднее. Поклонников растрогал естественный образ милой старушки — они оставили в комментариях много теплых пожеланий для Тарасовой.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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