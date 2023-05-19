Совсем старушка: честное фото Марии Мироновой взбудоражило россиян

Мария Миронова когда-то считалась одной из самых красивых актрис страны. Она унаследовала от своего отца Андрея Миронова его обаяние и красоту, но возраст и насыщенный образ жизни не пощадили звездную наследницу.

Рождение ребенка в позднем возрасте, непрекращающиеся спектакли и съемки, проблемы в личной жизни — все это дало о себе знать. Недавно 49-летняя Мария поделилась честным фото с маленьким сыном. Поклонники были удивлены такому откровенному снимку, на котором Миронова выглядела без прикрас: растрепанные волосы, морщины под глазами и на шее, уставший и изможденный взгляд. Подписчики не скрыли своего разочарования и отметили, что от былой красоты и обаяния Марии почти ничего не осталось. Она сильно сдала за последние годы и превратилась в старушку.

В 2019 году Миронова стала матерью во второй раз. От своего четвертого супруга Андрея она родила сына Федора. Вероятно, поздние роды сильно «ударили» по здоровью Марии и по ее красоте.