Совсем старушка: честное фото Королевой без макияжа обескуражило россиян

Наташа Королева любит привлекать к себе внимание публики. Артистка выбирает яркие сценические образы, за что часто подвергается критике. Не скромничает знаменитость и тогда, когда дело доходит до макияжа. Красная помада и смоки айс — одно из любимых сочетаний бывшей жены Игоря Николаева.

Вдобавок к этому в 49 лет певица сохраняет стройную и сексуальную фигуру: ранее она решилась на операцию по увеличению пятой точки, о чем ничуть не пожалела. Также ходят слухи о том, что исполнительница сделала круговую подтяжку лица, ведь ее кожа вдруг разгладилась и обрела тонус.

Однако теперь Королева неприятно удивила фанатов. В социальных сетях знаменитости появилось честное фото, которое обескуражило россиян. Перед камерой звезда позировала без косметики, кроме того, она облачилась в бесформенные штаны и куртку. На голову же супруга Тарзана повязала косынку и тут же превратилась из секс-символа в старушку.