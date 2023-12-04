Совсем себя запустила: Фандеру больше не назовешь главной красавицей (фото)

Обычно народ поддерживает таких селебрити, которые выбирают естественное старение. Однако Оксана Фандера, похоже, переборщила в своем стремлении оставаться натуральной.

Пока другие артистки падают в обморок при виде даже одного седого волоса на голове, супруга Филиппа Янковского полностью отказалась от окрашивания. Она без капли стеснения носит длинные побелевшие локоны, считая их своим украшением. Но это еще не все.

В кино знаменитость теперь не снимается. Вероятно, как раз это и является одной из причин, из-за которых актриса расслабилась и совсем себя запустила. В настоящее время она живет в Грузии. В социальных сетях звезда изредка выкладывает селфи, при виде которых поклонников берет оторопь.

Больше Фандеру не назовешь главной красавицей. В свои 56 лет она уже превратилась в старуху. Оксана Олеговна отказалась от услуг косметологов и в результате покрылась морщинами.