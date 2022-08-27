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Совсем «сдал», но не сдается: как сейчас выглядит Гребенщиков из первой «Фабрики звезд»

27 августа 2022 17:00
Совсем «сдал», но не сдается: как сейчас выглядит Гребенщиков из первой «Фабрики звезд»

Весной этого года артист отметил 46-летие.

Михаил Гребенщиков прославился на всю страну, став финалистом первого сезона «Фабрики звезд». После яркого триумфа за его творчеством начала следить вся страна, однако артист все реже появлялся на телевидении и практически перестал выпускать новые клипы. Многие пользователи Сети даже начали переживать, что музыкант ушел на пенсию и завершил свою карьеру, но оказалось, что это совсем не так.

Сейчас Гребенщиков все чаще занимается продюсированием. Он помогает молодым артистам встать на ноги и выпускать свою собственную музыку, также Михаил какое-то время сотрудничал с мастерской эстрадного искусства для детей и юношества А. Б. Пугачевой «Рецитал клуб».

Совсем «сдал», но не сдается: как сейчас выглядит Гребенщиков из первой «Фабрики звезд»

При этом годы, прошедшие после «Фабрики», весьма негативно сказались на музыканте. Как отмечают фанаты, Гребенщиков выглядит значительно старше своих лет, поэтому в нем уже с трудом можно узнать того юного артиста, рассказывающего публике про «танцы-обниманцы».

«Как вы изменились, не поняла даже, что это вы», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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