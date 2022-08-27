Совсем «сдал», но не сдается: как сейчас выглядит Гребенщиков из первой «Фабрики звезд»

Михаил Гребенщиков прославился на всю страну, став финалистом первого сезона «Фабрики звезд». После яркого триумфа за его творчеством начала следить вся страна, однако артист все реже появлялся на телевидении и практически перестал выпускать новые клипы. Многие пользователи Сети даже начали переживать, что музыкант ушел на пенсию и завершил свою карьеру, но оказалось, что это совсем не так.

Сейчас Гребенщиков все чаще занимается продюсированием. Он помогает молодым артистам встать на ноги и выпускать свою собственную музыку, также Михаил какое-то время сотрудничал с мастерской эстрадного искусства для детей и юношества А. Б. Пугачевой «Рецитал клуб».

При этом годы, прошедшие после «Фабрики», весьма негативно сказались на музыканте. Как отмечают фанаты, Гребенщиков выглядит значительно старше своих лет, поэтому в нем уже с трудом можно узнать того юного артиста, рассказывающего публике про «танцы-обниманцы».