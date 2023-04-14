Совсем расплылась: что стало с Кларисси из «Клона» спустя 20 лет

К премьере сериала «Клон» Сисса Гимараеш была уже известной в Бразилии актрисой. Она успела сняться в местных хитах «Манекенщицы» и «Тихие страсти Магдалены», но именно ее Кларисси больше всего полюбилась зрителям во всем мире.

После завершения легендарного проекта Сисса продолжила карьеру, а также переквалифицировалась в телеведущую. Так, зрители видели ее в шоу «Встреча с Фатимой Бернадес», в сериале «Спаси меня, Святой Георгий» и, например, в мелодраме «Дороги Индии».

Артистка старается быть открытой со своими поклонниками. Она регулярно общается с ними в социальных сетях и не боится делиться весьма личными публикациями.

Фанаты же с благодарностью реагируют на открытость кумира. По их мнению, артистка в свои 65 лет отличается жизнелюбием, но годы уже заметно сказались на ее внешности. Подписчики с удивлением реагируют на лишний вес знаменитости и возрастные изменения, ведь не скрывают, что для них она навсегда останется Кларисси из легендарного «Клона».