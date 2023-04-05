Совсем поплыла: в этой женщине сложно узнать Пайпер из «Зачарованных»

Кумир миллионов девочек превратилась в полную противоположность своей героини.

Холли Мари Комбс стала кумиром многих подростков в 1990-х, когда на экраны вышел сериал «Зачарованные». Как и на экране, исполнительнице роли обворожительной ведьмы Пайпер Холливел пришлось бороться с внутренними демонами. Не все считают, что она одержала победу.

Будучи начинающей актрисой, Комбс увлеклась наркотиками и выпивкой. От падения в пучину разгульной жизни артистку спасли «Зачарованные». После выхода сериала карьера девушки не взлетела.

Звезда ушла из киноиндустрии и вышла замуж за ресторатора. Ее жизнь изобилует гастрономическими радостями, что не могло не сказаться на фигуре, как уверены поклонники.

В подтверждение своих слов они приводят фото знаменитости с немецкого фестиваля комиксов в Дортмунде. На кадрах женщина с проблемной кожей, вторым подбородком и лишним весом. Теперь сравнить 49-летнюю звезду «Зачарованных» с ее персонажем — сексапильной ведьмой с точеной фигурой — язык не поворачивается.