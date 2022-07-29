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«Совсем отчаялся»: экс-супруг Гагариной выступил с неожиданным заявлением

29 июля 2022 14:55
«Совсем отчаялся»: экс-супруг Гагариной выступил с неожиданным заявлением

Дмитрий Исхаков рассказал о поисках жены.

44-летний Дмитрий Исхаков устал от одиночества. В соцсетях он опубликовал собственный снимок на фоне дорогой иномарки, снабдив его неожиданным заявлением.

«Пора бы жениться», — подписал кадр фотограф, поинтересовавшись у подписчиков, нет ли у них на примете невесты для него.

После развода с Полиной Гагариной в прошлом году о личной жизни фотографа ничего не было известно. Зато певица, по слухам, счастлива в новых отношениях: ей уже несколько месяцев приписывают роман с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым. Скорее всего, Исхаков решил взять пример с бывшей жены, но сделал это оригинальным способом и попытался начать поиски суженой в Сети.

«Инстабрак», «Совсем отчаялся», «Что-то странно ведете себя, Дмитрий», — написали ему комментаторы.

Фанаты поинтересовались, хотел бы Дмитрий найти жену по любви или по расчету. В ответ Исхаков заявил, что рассматривает для союза только настоящие чувства. Кстати, среди поклонниц Дмитрия оказалось немало таких, которые сразу предложили ему свою кандидатуру для брака.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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