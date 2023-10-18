Совсем от рук отбилась: пьяная невестка Орбакайте устроила вакханалию в ночном клубе

Знаменитость решила ни в чем себе не отказывать.

Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой уже год живут в США. Сын Кристины Орбакайте пытается построить карьеру клипмейкера, рассказывая о своих успехах в социальных сетях. А его супруга старается наслаждаться жизнью в новой стране.

Так, в своем блоге Алена поделилась серией видео, которые сняты во время празднования дня рождения ее подруги. И если в первых роликах девушка показывала других гостей вечера, которые уже танцевали на столе. То уже в последних роликах сама присоединилась к вечеринке.

«Еще несколько шотов, и на этом столе будем мы», — предупреждала Краснова в самом начале праздника.

При этом, как призналась девушка, ее супруг не против подобных записей. Никита, по словам Красновой, даже настаивает, чтобы она публиковала «честные» ролики и фото и не скрывала черты своего характера от публики.

Серия откровенных постов шокировала многочисленных подписчиков Красновой. Одни осудили ее за чересчур раскрепощенное поведение, а другие порекомендовали быть скромнее.