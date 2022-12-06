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Совсем обнищала? Конфуз Меган Маркл дал британцам повод для злорадства

6 декабря 2022 06:30
Совсем обнищала? Конфуз Меган Маркл дал британцам повод для злорадства

Герцогине не простили модный промах.

Меган Маркл старается поддерживать образ модной иконы. В отличие от Кейт Миддлтон, часто выходившей в свет в нарядах бюджетных брендов, жена принца Гарри предпочитает люксовый гардероб. Ее уже неоднократно критиковали за непомерные траты на одежду, аксессуары и сумки.

По всей видимости, сократить расходы Меган решила необычным образом. Когда герцогиня вместе с супругом прибыла в королевство Тонга, она продемонстрировала ярко-красное платье от бренда Self-Portrait. Наряд шикарно смотрелся на Маркл вместе с туфлями от Manolo Blahnik и сумкой Dior. Но от внимания папарацци не укрылась этикетка на подоле платья.

Совсем обнищала? Конфуз Меган Маркл дал британцам повод для злорадства

Сначала стилисты подумали, что это одна из записок, которые они обычно прикалывают к образам клиентов. В них специалисты перечисляют сочетаемые с нарядами аксессуары. Однако довольно быстро стало ясно, что это всего лишь ярлычок, по которому платье можно вернуть в магазин. В Сети модный промах герцогини не простили и позлорадствовали, предположив, что с финансами в семье туго, раз Меган приходится брать наряды напрокат.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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