Совсем обнищала? Конфуз Меган Маркл дал британцам повод для злорадства

Меган Маркл старается поддерживать образ модной иконы. В отличие от Кейт Миддлтон, часто выходившей в свет в нарядах бюджетных брендов, жена принца Гарри предпочитает люксовый гардероб. Ее уже неоднократно критиковали за непомерные траты на одежду, аксессуары и сумки.

По всей видимости, сократить расходы Меган решила необычным образом. Когда герцогиня вместе с супругом прибыла в королевство Тонга, она продемонстрировала ярко-красное платье от бренда Self-Portrait. Наряд шикарно смотрелся на Маркл вместе с туфлями от Manolo Blahnik и сумкой Dior. Но от внимания папарацци не укрылась этикетка на подоле платья.

Сначала стилисты подумали, что это одна из записок, которые они обычно прикалывают к образам клиентов. В них специалисты перечисляют сочетаемые с нарядами аксессуары. Однако довольно быстро стало ясно, что это всего лишь ярлычок, по которому платье можно вернуть в магазин. В Сети модный промах герцогини не простили и позлорадствовали, предположив, что с финансами в семье туго, раз Меган приходится брать наряды напрокат.