Совсем немного пережила киноотца: личная драма дочери Никулина из «Бриллиантовой руки»

Ценителям советских фильмов Александра Лисютина запомнилась по фразе «Мы провожаем папу!». Девушка хоть и не связала жизнь с киноискусством, но еще долго слышала эту реплику в свой адрес от поклонников «Бриллиантовой руки».

Она попала в комедию Гайдая совершенно случайно. Один из знакомых её дедушки работал в киностудии. Когда он увидел фотографию маленькой светловолосой Саши, то воскликнул:

«Настоящий ангел!».

Так девочка и попала в мир кино.

Впрочем, дебютная роль «дочери» Юрия Никулина стала единственной.

Лисютина решила заняться врачебным делом и выучилась на стоматолога. Женщина успешно продвигалась по карьерной лестнице и стала заведующей отделения. Но в 2011 году всех поразила новость о ее смерти. Александра покончила с собой. Актриса одной роли всего на 12 лет пережила своего экранного отца.