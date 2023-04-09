Совсем не узнать: как выглядела актриса из фильма «Пеппи Длинныйчулок» незадолго до смерти (фото)

Светлана Ступак стала известна на всю страну благодаря главной роли в картине «Пеппи Длинныйчулок». Юная артистка после работы с Маргаритой Микаэлян мечтала вновь попасть в мир кино, однако ее судьба сложилась иначе.

Дело в том, что Светлане совсем не нравились роли, которые ей предлагали режиссеры. Она активно отказывалась от проектов, снявшись всего в двух фильмах — «Я за тебя отвечаю» и «Право любить», а потом завершила карьеру.

Исключение Ступак сделала лишь однажды, когда приняла участие в документальном фильме «Жизнь не сказка». В проекте она рассказала о своей жизни, а ее появление шокировало зрителей. Как отмечали многие, актриса так сильно изменилась, что в ней уже невозможно узнать озорную Пеппи.

Завершив карьеру, артистка посвящала себя семье, а после развода пыталась устроиться на низкоквалифицированную работу. Она была занята на нескольких работах и переехала жить к маме, так как денег едва хватало на еду. Чтобы справиться с жизненными неудачами, Ступак начала пить. Алкоголь в итоге и стал причиной ее смерти: весной 2018 года сердце звезды экрана неожиданно остановилось.