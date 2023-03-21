Совсем не узнать: как изменился Чижиков из «Электроника» спустя столько лет (фото)

Удивительно, но знаменитый Рыжиков-Чижиков в кино попал почти случайно. Будучи первоклассником, Евгений Лившиц сильно испугался женщину, которая пришла «смотреть зубки» у детей. Позже выяснилось, что она ассистент режиссера с «Мосфильма», а мальчик прошел пробы на роль в ленте «Марка страны Гонделупы».

Известность юному артисту принесла роль непоседы-шестиклассника Чижикова в «Приключениях Электроника». После съемок его стали называть Рыжиковым и одноклассники, что не нравилось юному артисту.

Кинокарьеру 13-летний Лившиц продолжил в картине о противостоянии 5 «Б» класса с новой учительницей. Фильм «4:0 в пользу Танечки» был успешным, но перед самим артистом все острее вставал выбор: кино или музыка.

Юный актер выбрал музыку и уехал в Германию, где он живет уже более 25 лет. Лившиц преподает в Высшей народной школе Дюссельдорфа и играет в местном оркестре. 54-летний артист похудел и осунулся, а от юношеских веснушек Чижикова не осталось и следа. Он бывает в России наездами, когда хочет встретиться с близкими и проведать оставшихся друзей.