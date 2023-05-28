«Совсем не узнать»: Хюррем-султан растеряла красоту, за которую ее полюбили

Мерьем Узерли не могла пропустить открытие Каннского кинофестиваля. Появление звезды сериала «Великолепный век» на красной ковровой дорожке наделало немало шума.

Даже самые преданные поклонники были разочарованы, увидев популярную актрису. Знаменитость полюбили за ее естественность и утонченные черты лица, но ни того, ни другого больше нет.

Артистка растеряла свою красоту из-за чрезмерной любви к пластике и уколам красоты. Узерли пополнила ряды «надутых кукол». Благодаря филлерам она стала обладательницей пухлых губ и выдающихся скул. Но все это, по мнению фанатов, ей совсем не идет. Мерьем изменилась до такой степени, что в ней невозможно узнать ту самую Хюррем-султан.