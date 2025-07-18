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«Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

18 июля 2025 09:54
«Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

Иностранцы довольны всем, кроме того, как выглядит картина.

Сегодня не стало Юрия Кары — режиссёра, имя которого навсегда останется рядом с одним из самых громких и злополучных проектов 90-х. Его «Мастер и Маргарита», снятый в 1994 году, увидел свет слишком поздно.

Долгий путь на большой экран

В момент выхода это была самая дорогая постсоветская картина — бюджет раздувался вместе с гиперинфляцией, и в итоге съёмки обошлись в фантастические по тем временам 15 миллионов долларов.

Но главное разочарование ждало уже на финише: продюсеры отказались выпускать картину, посчитав режиссёрскую версию «неприемлемой».

«Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

С тех пор фильм оброс мифами. Его сравнивали с «проклятым» артефактом, который никто не видел, но все обсуждают. И хотя официальная премьера состоялась лишь в 2011 году, пиратские копии давно ходили по рукам у московских «булгаковедов» и просто сочувствующих.

Американцы ставят лайк

На IMDb у картины Кары скромные 6.4 — вроде бы средне, но стоит копнуть в отзывы, и выныривает совсем другая картина. Зарубежные зрители в восторге: для них эта экранизация — почти откровение.

Кто-то называет фильм «гипнотическим шедевром», другие — «самой театральной и точной адаптацией романа», третьи благодарят Кару за то, что он «не испугался сатиры, пафоса и мистики».

«Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

«В некоторых моментах Кара совсем не уступает Бортко, хоть и, очевидно, не может похвастать тем же техническим уровнем», «Бегемот тут точно лучше, чем у Бортко», — настаивают зрители.

Многие отмечают также и невероятный актёрский состав: от Гафта в роли Воланда до Ульянова и Дурова — вся советская элита здесь в строю. Особенно часто упоминается эмоциональная отдача актёров — как будто каждый понимал, что играет в по-настоящему великом произведении.

Не без ложки дегтя

Да, у фильма технические проблемы: эффектов почти нет, монтаж иногда сбивчив, музыка Альфреда Шнитке перемежается с классикой, не всегда к месту. Но всё это легко прощается — слишком уж узнаваемо, слишком точно передано настроение книги. Даже зрители, далекие от Булгакова, признаются, что картина «цепляет»: за счёт атмосферы, мрачной красоты и точных интонаций.

А вот в России оценки куда сдержаннее. Отечественные критики по привычке припомнили всё: и «не ту» Маргариту (Вертинскую), и бал, на котором появились Сталин с Лениным, и упрощённый философский пласт. Кого-то раздражает театральность, кого-то — отсутствие экшена, кто-то по инерции сравнивает с сериалом Бортко.

«Совсем не уступает Бортко»: на Западе «Мастера и Маргариту» Кары оценили выше, чем в России — недостаток нашли лишь один

Хотя, по правде говоря, сравнение некорректно: Бортко работал в другую эпоху, с другими технологиями и другими целями. А Кара, несмотря на все ограничения, снял своё кино — тяжёлое, бескомпромиссное, местами слишком буквальное, но зато живое.

Сегодня, на фоне шумных и глянцевых адаптаций, его «Мастер и Маргарита» смотрится как архаичная диковинка — но диковинка с душой. В нём нет суеты, нет модных приёмов, но есть подлинная страсть к первоисточнику и смелость довести дело до конца, несмотря ни на что.

Возможно, именно сейчас — время пересмотреть этот фильм. Без снобизма, без сравнений, просто как дань режиссёру, который рискнул прикоснуться к великой книге и не ударил лицом в грязь.

Ранее мы писали: Последние годы мучался от инфарктов: скончался режиссер самой скандальной экранизации «Мастера и Маргариты»

Фото: Кадры из сериалов «Мастер и Маргарита» (1994), «Мастер и Маргарита» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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