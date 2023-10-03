Совсем не смешно: этот жестокий сюжет «Ералаша» даже сейчас смотреть жутко
Шутка оказалась крайне сомнительной.
Киножурнал «Ералаш» заставлял не одно поколение смеяться до колик. Но некоторые сюжеты получилась откровенно неудачными, что становится особенно заметным спустя много лет. А отдельные выпуски смотреть просто жутко.
В 90-х на экраны вышла серия киножурнала под названием «Бездельник». По сюжету мальчик не пошел на уроки, потому что держал падающий столб. Вокруг него собралась толпа людей, среди которых были и товарищи по школе. Подростка все упрекают, что он прикрывается бессмысленным делом, лишь бы прогулять учебу. В итоге он все-таки отпускает столб, и тот падает прямо на столпившихся людей, зацепив еще и высокую березу.
К счастью, серьезно от этого никто не страдает, хотя вполне могли бы. Но у девочки на щеке красуется большая кровавая царапина. Смеяться в этот момент совсем не хочется. Сложно даже предположить, что должно было вызвать веселье в этом выпуске.