Совсем не смешно: этот жестокий сюжет «Ералаша» даже сейчас смотреть жутко

Киножурнал «Ералаш» заставлял не одно поколение смеяться до колик. Но некоторые сюжеты получилась откровенно неудачными, что становится особенно заметным спустя много лет. А отдельные выпуски смотреть просто жутко.

В 90-х на экраны вышла серия киножурнала под названием «Бездельник». По сюжету мальчик не пошел на уроки, потому что держал падающий столб. Вокруг него собралась толпа людей, среди которых были и товарищи по школе. Подростка все упрекают, что он прикрывается бессмысленным делом, лишь бы прогулять учебу. В итоге он все-таки отпускает столб, и тот падает прямо на столпившихся людей, зацепив еще и высокую березу.

К счастью, серьезно от этого никто не страдает, хотя вполне могли бы. Но у девочки на щеке красуется большая кровавая царапина. Смеяться в этот момент совсем не хочется. Сложно даже предположить, что должно было вызвать веселье в этом выпуске.