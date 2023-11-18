Совсем не роковая красавица: реальная внешность Клеопатры многих опечалит

На всех современных изображениях, в предметах искусства, постановках и кино Клеопатра — это всегда красивая и притягательная женщина. Грациозная, статная, стройная. Но такой ли была царица на самом деле? Ученые со всего света единогласны: ничего подобного, ведь это просто «пиар».

Как выглядела последняя египетская правительница в реальности? Попытаемся разобраться. В Британском музее хранится предполагаемый бюст Клеопатры. И на нем изображена вовсе не писаная красавица, а женщина средних лет с весьма крючковатым носом и усталым лицом. Такой же нос, кстати, выгравирован на монетах, которые были созданы в ее честь. А еще у царицы на изображениях того времени жутко выпирает вперед подбородок, и она похожа на мужчину.

Вопрос подлинной внешности Клеопатры волнует не только обывателей, но и ученых со всего света. Египтолог Салли Энн Эштон создала близкую к реальной реконструкцию лица и тела правительницы Египта.

Клеопатра носила в себе два вида генов: египетские и греческие. Роста она была невысокого — 152 сантиметра, а кожа — темная от природы. Правда, известно, что царицу это не устраивало, поэтому она всеми силами пыталась ее осветлить, прибегая к молочным ваннам. И статной Клеопатра вовсе не была, ведь телосложение имела коренастое и «мужское».