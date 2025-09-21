Меню
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

21 сентября 2025 15:42
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

Да и подпевать, возможно, не захочется.

Для миллионов зрителей «Бумажного дома» «Bella Ciao» — это просто зажигательный саундтрек, под который грабят Испанский монетный двор. Но на самом деле эта песня — многовековой гимн сопротивления, и Профессор выбрал её далеко не случайно.

Настоящую мощь песни поймут лишь знатоки истории.

Прощальная песнь сопротивления

Корни «Bella Ciao» уходят в XIX век. Изначально это была народная песня итальянских рабочих на рисовых полях (mondine), которые в ужасающих условиях протестовали против непосильного труда.

Слова «Bella Ciao» («Прощай, красавица») — это прощание с молодостью и жизнью, которую отнимала каторжная работа.

Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

Но всемирную известность песня получила в ХХ веке, став неофициальным гимном итальянских партизан-антифашистов во время Второй мировой войны. В их исполнении это уже был протест против режима Муссолини и нацистской оккупации.

Партизан поёт о том, что проснулся и обнаружил врага, захватившего его родину, и готов умереть за её свободу. Он просит похоронить себя в горах, где цветёт красивый цветок, чтобы люди, проходя мимо, вспоминали о его жертве.

Идеальное оружие Профессора

Именно эту версию — гимн партизан — и учит свою команду Профессор, которому песню передал его дед, борец с фашизмом. Для него ограбление — не преступление, а акт сопротивления коррумпированной системе, которая сломала жизнь каждому из грабителей.

Ранее мы также писали: «Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц

Фото: Кадр из сериала «Бумажный дом»
