Совсем не похожи: отсидевший сын Василия Ливанова в 49 лет уже старик (фото)

В советские времена было трудно даже представить, что главный Шерлок Холмс страны Василий Ливанов столкнется с ужасными личными проблемами. На долю актера выпало тяжелое испытание — его сын оказался убийцей.

Борис родился в браке артиста с художницей Еленой Балабановой. Он с детства был окружен творческими людьми и сам мечтал связать жизнь с кино. У Ливанова-младшего были все шансы на успех, ведь он обладал незаурядным талантом и харизмой.

Однако уже после школы у Бориса начались трудности. Его едва не отчислили из театрального вуза из-за прогулов, но тогда спасло заступничество отца. Впрочем, Ливанов продолжил скатываться по наклонной и пристрастился к алкоголю.

Не спас Бориса и брак с девушкой по имени Елена. Он проявлял к ней агрессию, и дело едва не дошло до полиции. Но этот случай ничему не научил Ливанова. В 2009 году он убил хозяина квартиры, в которой находился в гостях. Утром Борис даже не мог вспомнить, что он натворил.

Сын советского Шерлока Холмса отсидел в тюрьме несколько лет. После освобождения Ливанов изменился: перестал пить, начал писать книги и возобновил общение с дочерью. В свои 49 лет Борис превратился в деда с густой седой бородой. Он уже не похож на отца и скоро будет выглядеть даже старше Василия Борисовича.