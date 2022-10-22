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Совсем не похожи на знаменитого отца и никто не видел их мать: как сейчас выглядят дети Лазарева (фото)

22 октября 2022 12:45
Совсем не похожи на знаменитого отца и никто не видел их мать: как сейчас выглядят дети Лазарева (фото)

Уже совсем большие.

Сергей Лазарев часто балует поклонников фотографиями своих детей: соцсети певца заполнены снимками Никиты и Ани. Но так было не всегда – раньше исполнитель тщательно скрывал свою личную жизнь и само существование наследников.

Неизвестно, кто мать малышей. В интервью прессе Лазарев рассказывает, что детей выносила суррогатная мать. Артист воспитывает сына и дочь один – он считает, что любящий родитель может быть одновременно и мамой, и папой для своих детей.

Сегодня сыну Сергея Лазарева Никите 8 лет – мальчик пошел во второй класс, а маленькой Ане только 5. Многие отмечают, что дети совсем не похожи на звездного отца. Но сложно отрицать, что Лазарев с детьми выглядят счастливой и гармоничной семьей на фотографиях.

Совсем не похожи на знаменитого отца и никто не видел их мать: как сейчас выглядят дети Лазарева (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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