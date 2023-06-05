Совсем не похожи: на единственного сына Адриано Челентано больно смотреть

Легендарный Адриано Челентано и его красавица-жена Клаудия Мори вырастили троих детей. Сегодня двум дочерям и сыну великого актера уже за 50. Многим интересно, похож ли наследник на своего звездного отца.

Джакомо в этом году отметит свое 57-летие. Его жизненный путь был непростым. С юности Челентано-младший понял, что хочет заниматься музыкой. Но в 90-х у Джакомо внезапно пропал голос — петь он больше не мог. Даже врачи не могли ему помочь и лишь разводили руками.

Наследник актера впал в депрессию и не хотел жить, но его спасла вера в Бога. Джакомо много молился и чудесным образом это помогло. Челентано-младший снова запел. Он выпустил три альбома, и почти весь его репертуар посвящен христианской тематике.

Тяжелое испытание сказалось на внешности Джакомо. Он раньше времени обзавелся морщинами и сединой. Также звездный наследник совершенно не похож на своих родителей: ему не досталось ни красоты матери, ни обаяния отца.

Но это не помешало Джакомо устроить свою личную жизнь. Он с 2002 года женат на Кати Криштиану, которая родила от него сына Самуила. Пока он единственный внук Челентано и Мори.