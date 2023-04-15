Совсем не похожа на королеву: обомлеете, на ком женился Юрий Гагарин (фото)

Вернувшись из космоса, Юрий Гагарин стал самым желанным мужчиной на земле. О встрече с ним мечтали самые завидные красотки и влиятельные дамы. Но космонавт не спешил падать в их объятия.

Перед Гагариным не смогла устоять даже Елизавета II. Когда главный символ Советского Союза прибыл в Англию, королева поспешила пригласить его на ужин в Букингемский дворец. Космонавт не отказал. Согласно воспоминаниям очевидцев, он очаровал монарха своим обаянием и непосредственностью. Именно это и было главным оружием космического первооткрывателя, разбившего не одно женское сердце.

Однако кумир планеты достался лишь одной — Валентине Горячевой, на которой женился еще до того, как обрел мировую известность. У супругов появились две дочери — Елена и Галина. Вместе возлюбленные были до самого конца, пока космонавт не погиб в авиакатастрофе 1968 года. Гагарин не променял свою неприметную Валюшу ни на одну из тех обольстительниц, которые слетались на него словно пчелы на мед.

Такая верность своему выбору восхищала многих. Герой мог заполучить любую, но оставался рядом с «серой мышкой» с грузной фигурой и убранными назад волосами. Впрочем, Гагарина ответила ему тем же. Вдова космонавта дожила до 84 лет — замуж она потом так и не вышла и больше полувека достойно хранила память о погибшем супруге.