Совсем не похожа на Галину Сергеевну: с кем обрел счастье Полежайкин из «Папиных дочек»

Михаил Казаков запомнился по роли глуповатого школьника из сериала «Папины дочки». Однако сам актер имеет мало схожих черт с Ильей Полежайкиным, а его жена сильно отличается от Галины Сергеевны.

Артист сумел поступить в финансово-юридическую академию, а позднее даже учился в аспирантуре на экономическом направлении. Он открыл магазин одежды и пошел по стопам отца, который был бизнесменом.

В отличие от карьеры, личная жизнь актера поначалу была не так успешна.

Первый брак развалился всего лишь через год, а чуть позже Михаил решил вернуться в Тверь. Он попытался заново создать семью.

В это время его знакомая также была в поисках второй половинки. Интересно, что молодые люди раньше жили недалеко друг от друга и даже общались. После случайной встречи между ними вспыхнули чувства. У пары оказалось много общего, и они сыграли свадьбу.