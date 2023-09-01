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Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого

1 сентября 2023 11:15
Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого

Смерть барда оставила отпечаток на всей его судьбе.

У выдающегося барда Владимира Высоцкого было двое наследников. Самым известным представителем династии является младший сын артиста Никита. Именно он чаще всего появляется в публичном пространстве и занимается сохранением творческого наследия великого поэта.

В молодости Высоцкий-младший был очень похож на знаменитого отца, но с возрастом он сильно изменился. Сейчас в облике 59-летнего актера и режиссера сложно найти схожие черты с музыкантом.

Кстати, на выбор профессии Никиты Высоцкого повлияла ранняя смерть отца — он захотел продолжить его дело и увлекся творчеством. Сейчас мужчина преподает режиссуру в Институте культуры, а также возглавляет музей барда на Таганке. Кроме того, звезда иногда снимается в фильмах и выходит на сцену театра.

У Никиты Высоцкого четверо детей. Если старшие сыновья уже давно сами взрослые мужчины и предпочитают редко появляться на публике, то младший наследник родился всего четыре года назад.

Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого
Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press, кадр из сериала «Дом на озерной»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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