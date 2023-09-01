Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого

У выдающегося барда Владимира Высоцкого было двое наследников. Самым известным представителем династии является младший сын артиста Никита. Именно он чаще всего появляется в публичном пространстве и занимается сохранением творческого наследия великого поэта.

В молодости Высоцкий-младший был очень похож на знаменитого отца, но с возрастом он сильно изменился. Сейчас в облике 59-летнего актера и режиссера сложно найти схожие черты с музыкантом.

Кстати, на выбор профессии Никиты Высоцкого повлияла ранняя смерть отца — он захотел продолжить его дело и увлекся творчеством. Сейчас мужчина преподает режиссуру в Институте культуры, а также возглавляет музей барда на Таганке. Кроме того, звезда иногда снимается в фильмах и выходит на сцену театра.

У Никиты Высоцкого четверо детей. Если старшие сыновья уже давно сами взрослые мужчины и предпочитают редко появляться на публике, то младший наследник родился всего четыре года назад.