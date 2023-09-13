Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть

Мачо его совсем не назовешь.

Долгое время Юрий Гальцев считался примерным семьянином. С супругой Ириной Семеновной Ракшиной они поженились в далеком 1986 году. Пара воспитала совместную дочь Марию, ставшую фитнесс-тренером. Однако светлому образу Гальцева пришел конец, когда общественность узнала о внебрачном сыне звезды.

Маленького Глеба в 2015 году родила актриса Мария Насырова. Гальцев признал ребенка, купил любовнице квартиру в элитном жилом комплексе, но при этом так и не ушел от законной супруги. Двоеженца пока все устраивает, несмотря на осуждение общественности. При этом многие недоумевают, как постаревший юморист умудряет оставаться ловеласом в свои 62 года.

Недавно артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен в образе ботаника в очках и с двойным подбородком. Пользователи Сети бурно отреагировали на фото.