Совсем не «Невский», но увидеть хочется: 3 новых криминальных сериала с Антоном Васильевым, которые ждет вся страна в 2026-м

Антон Васильев, наверняка, удивит поклонников своими новыми ролями в криминальных сериалах 2026 года, которые готовятся к показу. Да, эти проекты имеют криминальный сюжет, как и в «Невском», но раскрывается в них актёр совсем иначе. И это точно хочется увидеть.

«Приговор»

Антон Васильев в «Приговоре» играет Савву - бывшего заключённого, который выходит на свободу после 22 лет тюрьмы. Его посадили за убийство, которого он не совершал. И теперь Савва мечтает только об одном: начать нормальную жизнь и забыть прошлое.

Но всё рушится - неизвестные враги угрожают, шантажируют и буквально затягивают его обратно в криминальный мир. В итоге Савва начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто когда-то сломал ему судьбу.

Сериал планируют сначала показать в онлайн-кинотеатре KION, а затем — на телеканале НТВ в 2026 году

«Грабитель»

В новом проекте НТВ Васильев играет сотрудника экономической полиции Глебова, которого обвиняют в ограблении банка и убийстве. Чтобы не попасть в тюрьму, он уходит в подполье и начинает искать настоящих виновных сам.

В процессе герой вынужден скрываться и даже изображать финансового инспектора, чтобы выйти на след «чёрной бухгалтерии». Чем ближе он к разгадке, тем опаснее становятся люди вокруг.

Премьера сериала ожидается на канале НТВ в первой половине 2026 года.

«Нефть»

В «Нефти» Антон Васильев играет Семёна Плахова - простого водопроводчика из бедного городка Шевелёво, которому по жизни не повезло: рядом процветает Нижневартовск с нефтяными деньгами, а у них - ни инфраструктуры, ни перспектив, ни будущего.

Но всё меняется в один момент: после небольшого землетрясения колодец Семёна вместо воды начинает выдавать нефть.Он вместе с местным фриком-умельцем Ульяном запускает подпольную нефтедобычу и начинает строить «самый честный нечестный бизнес».

Сериал планируют показать не раньше осени 2026 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.