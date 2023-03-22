Совсем не меняется: посмотрите на редкое архивное фото со свадьбы Малышевой

Елена Малышева живет в браке со специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым уже 35 лет. Лицо программы «Жить здорово» и сегодня не скрывает своих чувств к супругу. «Счастье, что мы с тобой поженились. Люблю тебя очень», — заявила телеведущая на видео в личном блоге. Но подписчиков удивила отнюдь не искренность и открытость звезды телеэфира.

В небольшом ролике Малышева показывает фотографии разных лет, в том числе и кадр со свадьбы. На нем стройная 26-летняя брюнетка в узнаваемых очках и с узнаваемой же копной кудрявых волос нежно смотрит на возлюбленного. В руках у невесты — букет гладиолусов.

Подписчики отметили, что годы не тронули внешний облик теледивы. «С возрастом вы похорошели», — написали комментаторы. «Желаю, чтобы отмечали 40, 50 и 60 лет счастья и любви», — писали поклонники, тронутые пронзительными признаниями телеведущей.

Она же написала, что хочет состариться с мужем под одним одеялом и умереть в один день.