Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны

Голливудскую звезду Мэрилин Монро в юности знали как Норму Джин Бейкер. Начинающая модель Норма Джин работала на заводе и позировала для фотографов. У девушки были очаровательные каштановые кудри, широкая улыбка и стройная фигура. Спустя несколько лет Норма Джин перекрасится в блондинку, приобретет характерный прищур и превратился в Мэрилин Монро.

Принцесса Диана родилась в богатой аристократической семье. Но на юношеских фото она выглядит обычной девочкой-подростком, застенчиво закрывающей лицо челкой.

Уже в браке с принцем Чарльзом Диана превратилась в настоящую икону стиля и будет носить роскошные платья и бриллианты.

Элизабет Тейлор родилась в актерской семье и с детства снималась в кино. Но если посмотреть на ранние снимки актрисы, то у красивой девушки еще нет того лоска голливудской звезды, что придет к ней после ролей в фильмах «Заговорщик», «Айвенго» и «Клеопатра».