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Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны

15 октября 2022 14:45
Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны

Из простушек в роковых дам.

Голливудскую звезду Мэрилин Монро в юности знали как Норму Джин Бейкер. Начинающая модель Норма Джин работала на заводе и позировала для фотографов. У девушки были очаровательные каштановые кудри, широкая улыбка и стройная фигура. Спустя несколько лет Норма Джин перекрасится в блондинку, приобретет характерный прищур и превратился в Мэрилин Монро.

Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны

Принцесса Диана родилась в богатой аристократической семье. Но на юношеских фото она выглядит обычной девочкой-подростком, застенчиво закрывающей лицо челкой.

Уже в браке с принцем Чарльзом Диана превратилась в настоящую икону стиля и будет носить роскошные платья и бриллианты.

Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны

Элизабет Тейлор родилась в актерской семье и с детства снималась в кино. Но если посмотреть на ранние снимки актрисы, то у красивой девушки еще нет того лоска голливудской звезды, что придет к ней после ролей в фильмах «Заговорщик», «Айвенго» и «Клеопатра».

Совсем не красотки: вот как выглядели самые сногсшибательные женщины 20 века до того, как стали известны
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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