Совсем не клоун: это фото Юрия Никулина проберет до мурашек

Юрий Никулин умел вызывать смех у любого. Цирковой артист, талантливый комедийный актер — он словно был рожден, чтобы поднимать настроение окружающим. Однако те, кто знал его лично, говорили, что это человек с невероятно грустными глазами.

В жизни знаменитости было немало испытаний. Чего только стоит Великая Отечественная — Юрий Владимирович воевал под Ленинградом и едва не погиб. Во время службы в Красной армии он познал весь ужас и тяготы войны.

Поклонники помнят актера по фильмам Леонида Гайдая, где он сыграл Балбеса, над которым хохотало не одно поколение. И мало кто видел артиста совсем другим.

Одной из последних картин с участием Никулина стала лента «Двадцать дней без войны». В проекте Алексея Германа он воплотил военного корреспондента Василия Лопатина. Позднее режиссер вспоминал, что во время работы над фильмом Никулин был далеко не тем клоуном, к которому все привыкли, а самым настоящим солдатом, воевавшим против фашистов.

Именно поэтому киноделу было очень непросто подобрать актеров, которые не смотрелись бы на фоне Юрия Владимировича нелепо. Если остальные лишь «играли» в войну, то он прекрасно помнил, что это такое. Фотографии из данной постановки лишь служат тому подтверждением. Данный кадр проберет до мурашек любого: тяжелый взгляд и понурый вид Никулина красноречивее любых слов.