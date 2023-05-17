Совсем не Ивар Калныньш: только взгляните на самого красивого прибалта в СССР

Даже несмотря на то, что прибалтийские страны входили в состав Советского Союза, актеры из этих республик казались многим зрителям настоящими иностранцами. Одним из самых популярных и привлекательных артистов в то время был Ивар Калныньш. Однако у него был явный соперник.

Литовец Регимантас Адомайтис сразил представительниц прекрасного пола, которые пришли на показ драмы «Никто не хотел умирать». На экране дамы увидели высокого красавца с мужественными чертами лица и пухлыми губами. Отдаленно он напоминал Марлона Брандо, и зрительницам не оставалось ничего другого, кроме как влюбиться в актера.

После этой роли Регимантас стал востребованным артистом. К тому же литовец гармонично смотрелся даже на сцене, благодаря чему выступал в театрах Москвы и Ленинграда. Некоторые именно его считали самым красивым прибалтом в советском кинематографе.