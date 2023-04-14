Совсем мальчик: гляньте, каким был красавчик Страхов в его первой роли

Карьера многих великих артистов начиналась с юности. Кто-то посещал секции в студии театра и кино, а кто-то попал на экраны чисто случайно. Как бы там ни было, речь пойдет о маленьком мальчике Данииле Страхове.

Его творческий путь начался в 1996 году, когда он получил свою первую роль в фильме «Карьера Артуро Уи. Новая версия». Тогда он уже был мечтой многих девушек. Его часто сравнивают с актером сериала «Молодежка» Иваном Жвакиным, и действительно, у них есть что-то общее.

На момент первой роли Даниил Страхов выглядел опрятным молодым человеком с интересной стрижкой, зелеными глазами, но в нем совершенно не просматривалась мужественность. Молодость дала Даниилу все, начиная от обаятельной внешности, и заканчивая феерическим прорывом в киноиндустрии. Он был тогда и остается сейчас любимчиком молодых девушек. Его внешность — это настоящий клад, который помог парню найти свое место под солнцем.