Совсем изменился: супруга Жигунова показала мужа в новом имидже (фото)

Два года назад Сергей Жигунов стал мужем журналистки Виктории Ворожбит, ради которой оставил свою жену Веру Новикову. Артист не раз признавался, как счастлив с избранницей и как изменилась его жизнь после похода в ЗАГС. При этом, как оказалось, перемены коснулись и внешнего вида артиста.

Так, несколько дней назад супруга Жигунова поделилась трогательным видео, на котором артист проводит время со своими собаками породы мальтийская болонка. В коротком ролике Жигунов предстает перед фанатами в совершенно новом образе. Седой артист запечатлен в серой худи, кроссовках и джинсах, а его наряд дополняют солнцезащитные очки и элегантный шарф.

Пользователи Сети высоко оценили преображение 60-летней знаменитости. В комментариях они осыпали Жигунова комплиментами, отметив, как молодо и стильно он выглядит. Многие похвалили за новый образ Викторию, ведь ранее актер не отличался эффектным стилем.