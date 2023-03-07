Совсем изменился: супруга Жигунова показала мужа в новом имидже (фото)
Артист решился на кардинальную смену стиля.
Два года назад Сергей Жигунов стал мужем журналистки Виктории Ворожбит, ради которой оставил свою жену Веру Новикову. Артист не раз признавался, как счастлив с избранницей и как изменилась его жизнь после похода в ЗАГС. При этом, как оказалось, перемены коснулись и внешнего вида артиста.
Так, несколько дней назад супруга Жигунова поделилась трогательным видео, на котором артист проводит время со своими собаками породы мальтийская болонка. В коротком ролике Жигунов предстает перед фанатами в совершенно новом образе. Седой артист запечатлен в серой худи, кроссовках и джинсах, а его наряд дополняют солнцезащитные очки и элегантный шарф.
Пользователи Сети высоко оценили преображение 60-летней знаменитости. В комментариях они осыпали Жигунова комплиментами, отметив, как молодо и стильно он выглядит. Многие похвалили за новый образ Викторию, ведь ранее актер не отличался эффектным стилем.
«Какой Сергей классный», «Преобразился и помолодел», — пишут поклонники.