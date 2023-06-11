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Совсем другой человек: звезду «Кухни» в дебютной роли узнает не каждый

11 июня 2023 20:00
Совсем другой человек: звезду «Кухни» в дебютной роли узнает не каждый

Здесь она еще без пластики и поражает естественной красотой.

Известная актриса Елена Подкаминская, звезда полюбившейся тысячам зрителей многосерийной комедии «Кухня», имеет довольно обширную фильмографию на сегодняшний день. А путь ее начинался в музыкальной семье, которая навсегда связала путь девочки с творчеством. Сначала она окончила колледж искусств, а потом поступила в Щукинское училище.

После получения диплома Елена практически сразу вышла играть на театральные подмостки. На ее счету много интересных и ярких ролей. А через год после начала театральной карьеры Елена появилась и на экранах. Дебютная роль в музыкальной комедии славу актрисе не принесла. Но буквально сразу же на экране вышел кинофильм под названием «Неудача Пуаро».

В этой ленте Подкаминская сыграла всего лишь простую горничную. Однако эта роль так удалась начинающей актрисе, ее заметили и стали приглашать сниматься и дальше. Глядя на эту картину, Елену можно сразу и не узнать. Там она еще совсем молода, непосредственна и красива. Это после уже будет оглушающий успех, многочисленные роли, признание и бесконечная пластика. А пока молодая актриса прекрасна своей естественной неповторимой красотой.

Совсем другой человек: звезду «Кухни» в дебютной роли узнает не каждый
Фото: Кадр из сериала «Кухня», кадр из фильма «Неудача Пуаро» (2002)
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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