Совсем другой человек: звезду «Кухни» в дебютной роли узнает не каждый

Известная актриса Елена Подкаминская, звезда полюбившейся тысячам зрителей многосерийной комедии «Кухня», имеет довольно обширную фильмографию на сегодняшний день. А путь ее начинался в музыкальной семье, которая навсегда связала путь девочки с творчеством. Сначала она окончила колледж искусств, а потом поступила в Щукинское училище.

После получения диплома Елена практически сразу вышла играть на театральные подмостки. На ее счету много интересных и ярких ролей. А через год после начала театральной карьеры Елена появилась и на экранах. Дебютная роль в музыкальной комедии славу актрисе не принесла. Но буквально сразу же на экране вышел кинофильм под названием «Неудача Пуаро».

В этой ленте Подкаминская сыграла всего лишь простую горничную. Однако эта роль так удалась начинающей актрисе, ее заметили и стали приглашать сниматься и дальше. Глядя на эту картину, Елену можно сразу и не узнать. Там она еще совсем молода, непосредственна и красива. Это после уже будет оглушающий успех, многочисленные роли, признание и бесконечная пластика. А пока молодая актриса прекрасна своей естественной неповторимой красотой.