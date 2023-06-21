Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима

Филипп Киркоров живет по-королевски, как и полагается королю российской эстрады. У него даже есть официальный двойник. В гриме мужчин невозможно отличить, но в обычной жизни все совсем иначе.

Официальную должность двойника поп-короля занимает Алексей Егожинский. Он не только лично знаком с Киркоровым, но и получил его благословение на эту роль. Его услугами пользуются в тех случаях, когда нужно снять общие планы, а график самого певца не позволяет присутствовать.

Например, именно Егожинский снимался в ряде общих сцен в фильме «Последний богатырь 3», хотя на всех крупных планах, конечно, присутствует только сам Филипп Бедросович. Также Алексей принимал участие в шоу «ДруGOY». С его помощью получилось создать эффектный номер: дублер незаметно заменил Киркорова и скрылся под платформой, а затем уже сам певец появился на другой стороне сцены.

В сценическом образе Алексей выглядит как брат-близнец Киркорова, но в жизни заметить сходство не так легко. Все из-за прически: в отличие от поп-короля, его двойник побрит налысо. По словам Егожинского, на нанесение грима у него уходит от двух до четырех часов.