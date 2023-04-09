Совсем другой человек: посмотрите, как изменилась участница шоу «За стеклом» Марго

Проект «За стеклом» стал первым реалити-шоу в современной России. Зрители не могли оторваться от экранов, а самой популярной участницей стала Маргарита Семенякина, которую все знали как Марго. Многие поклонники проекта признавались в любви эффектной героине, но мало кто догадывался, как сложилась ее судьба после шоу.

Как оказалось, Марго вышла замуж за Максима Касымова, другого участника проекта «За стеклом», с которым у них завязался бурный роман. Они вместе воспитывали сына, но им не удалось сохранить крепкие отношения, поэтому в итоге они развелись.

Популярное шоу сказалось и на карьере Марго. Долгое время она не могла найти работу хореографом, ведь работодатели были уверены, что человек, который так раскрепощенно ведет себя перед камерами, не может работать с детьми.

Но со временем жизнь Семенякиной наладилась. Она открыла собственную танцевальную студию и встретила новую любовь.