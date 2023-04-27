Совсем другой человек: обомлеете, увидев Якубовича без усов (фото)

Сегодня трудно представить легендарное шоу «Поле чудес» без Леонида Якубовича. И еще сложнее вообразить знаменитого ведущего без его колоритных усов. Однако в студенчестве он предпочитал обходиться без густой растительности на лице.

Темноволосый юноша мог похвастаться шикарной прической и казался очень милым парнем. Но по стечению обстоятельств случилось так, что на протяжении нескольких дней у него не было возможности побриться. Супруге понравилось, что ее возлюбленный стал выглядеть немного брутальнее и солиднее. Однако она попросила мужа избавиться от бороды, а густые усы оставить.

Благодаря случайности и одной детали его образ стал ярким и фактурным. Глядя на старые фото Леонида Аркадьевича, сразу можно понять, что без растительности над верхней губой ему было бы трудно запомниться зрителям. И сегодня в этом молодом человек на черно-белом снимке уже невозможно разглядеть черты внешности всеми любимого ведущего.