Совсем другой человек: каким на самом деле был Володя Шарапов из картины «Место встречи изменить нельзя»

Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» стал настоящим культурным феноменом. Публика не отрываясь наблюдала за приключениями советской милиции, а главные персонажи стали настоящими примерами для подражания.

Так, миллионы поклонников мечтали походить на бравого Володю Шарапова, роль которого исполнил Владимир Конкин. Но лишь самые преданные фанаты догадывались, что на страницах романа братьев Вайнеров любимый герой выглядит совершенно иначе.

Молодой милиционер на самом деле на три года моложе своей экранной версии: перед читателями он предстает в 22 года. Он не носит усы и может похвастаться копной светлых волос и отсутствием одного из зубов.

Помимо этого, герой на самом деле превосходно владеет самбо и обладает множеством других навыков, заработанных во время службы в разведке. Он отличается наблюдательностью и силой духа, чего зрители не могли разглядеть в экранной версии.