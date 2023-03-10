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Совсем другой человек: как сейчас выглядит героиня шоу «Я стесняюсь своего тела» Титорчук

10 марта 2023 08:15
Совсем другой человек: как сейчас выглядит героиня шоу «Я стесняюсь своего тела» Титорчук

Проект изменил жизнь девушки.
 

Историю Ярославы Титорчук вся страна узнала пять лет назад. Тогда девушка приняла участие в шоу «Я стесняюсь своего тела» и рассказала специалистам о своих комплексах. Эксперты не остались равнодушными и постарались помочь девушке принять собственную внешность.

После участия в шоу Ярослава пропала из поля зрения публики, однако рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Как оказалось, советы психологов помогли ей полюбить себя, поэтому участие в проекте не было пустой тратой времени.

В блоге Ярослава часто делится трогательными кадрами со своим возлюбленным, с которым познакомилась еще до участия в шоу. Судя по снимкам, девушка счастлива и чувствует себя намного увереннее, чем несколько лет назад.

Подписчики звезды шоу «Я стесняюсь своего тела» внимательно следят за каждой ее публикацией. В комментариях они осыпают девушку комплиментами и стараются поддерживать ее.

Совсем другой человек: как сейчас выглядит героиня шоу «Я стесняюсь своего тела» Титорчук
Фото: Кадр из шоу «Я стесняюсь своего тела», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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