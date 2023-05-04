Совсем другой человек: честное фото Аллы Пугачевой шокировало россиян

Алла Пугачева уже давно известна своей любовью к пластическим операциям. Артистка всеми силами пытается сохранить молодость, однако результаты нельзя назвать успешными.

Недавно 74-летняя Примадонна оказалась в центре обсуждения. Ее друг, дизайнер Игорь Гуляев, выложил снимок, на котором была запечатлена Алла Борисовна. Пользователи Сети отметили, что Пугачева выглядит не лучшим образом.

Артистка предстала в черном одеянии, которое оголило ее бедра, а на ногах у нее были длинные сапоги. Пугачева появилась с прямыми волосами и легким макияжем.

Но публику больше всего насторожили ее отрешенный взгляд и неживое лицо. Также пользователи Сети отметили, что у певицы перекошен рот, а ее руки сильно отекли. Скоро Аллу Борисовну перестанут узнавать даже самые преданные фанаты.

Вот какие комментарии оставили подписчики Гуляева под снимком с Пугачевой: «Алла становится похожа на Людмилу Гурченко», «Как маска, неживая», «Она не похожа сама на себя. Лучше стареть без пластики».