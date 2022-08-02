Совсем другой человек: архивное фото Волочковой ошеломило фанатов

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, показав архивное фото. В кадре знаменитость позирует со своим отцом.

Как оказалось, в юности будущая звезда балета предпочитала весьма скромные образы. На старом портретном фото можно заметить, насколько скромно одета Волочкова, выбравшая изящный сарафан вместо ярких нарядов. Также отличается и прическа: для многих стало сюрпризом, что балерина не является блондинкой от рождения.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную публикацию. Как признались фанаты, они не догадывались, насколько сильно изменилась Волочкова за прошедшие годы. Помимо этого, многие отметили, как сильно артистка похожа на своего отца.

«Какая вы красивая были в молодости», «Папа — красавец, и вы вся в него», «Я вас даже не узнала сначала, так изменились», «Совсем другой человек», — пишут подписчики артистки в ее социальных сетях.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало