Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Совсем другой человек: архивное фото Волочковой ошеломило фанатов

Совсем другой человек: архивное фото Волочковой ошеломило фанатов

2 августа 2022 14:35
Совсем другой человек: архивное фото Волочковой ошеломило фанатов

Перемены внешности артистки не остались незамеченными.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, показав архивное фото. В кадре знаменитость позирует со своим отцом.

Как оказалось, в юности будущая звезда балета предпочитала весьма скромные образы. На старом портретном фото можно заметить, насколько скромно одета Волочкова, выбравшая изящный сарафан вместо ярких нарядов. Также отличается и прическа: для многих стало сюрпризом, что балерина не является блондинкой от рождения.

Совсем другой человек: архивное фото Волочковой ошеломило фанатов

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную публикацию. Как признались фанаты, они не догадывались, насколько сильно изменилась Волочкова за прошедшие годы. Помимо этого, многие отметили, как сильно артистка похожа на своего отца.

«Какая вы красивая были в молодости», «Папа — красавец, и вы вся в него», «Я вас даже не узнала сначала, так изменились», «Совсем другой человек», — пишут подписчики артистки в ее социальных сетях.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Читать далее 3 августа 2022
Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Читать далее 3 августа 2022
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян «Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян Читать далее 2 августа 2022
Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Читать далее 3 августа 2022
Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Читать далее 3 августа 2022
Пугачева сняла парик и показала, что под ним Пугачева сняла парик и показала, что под ним Читать далее 3 августа 2022
Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Читать далее 3 августа 2022
Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Читать далее 3 августа 2022
Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Читать далее 3 августа 2022
Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Читать далее 3 августа 2022
Related video