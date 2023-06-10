Совсем другой человек: ахнете, увидев валиде без пластики (фото)

Небахат Чехре в 79 лет выглядит подозрительно молодо. Звезда сериала «Великолепный век» всячески отрицает, что ложилась под нож хирурга. Однако валиде вывели на чистую воду.

Пока актриса выступает за естественность, специалисты твердят, что она воспользовалась достижениями пластической хирургии. Вот почему знаменитость будто стала другим человеком.

На архивных снимках Чехре не узнать. Но годы сделали свое дело, и Небахат пошла на крайние меры. Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с порталом BLITZ+ предположил, какие именно операции делала мать султана Сулеймана.

По словам специалиста, здесь не обошлось без блефаропластики. Кроме того, лет 10-15 назад знаменитость решилась на круговую подтяжку. Также эксперт не стал исключать того, что актриса прибегла к инъекциям ботокса и скорректировала скулы.