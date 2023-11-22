Совсем другой Белов: Жигунову повезло, что его взяли в «Гардемарины» вместо этого актера

Роль Александра Белова стала для Сергея Жигунова одной из самых ярких в начале его творческого пути. Зрители были в восторге от отважного героя, но никто из зрителей не догадывался, что режиссер Светлана Дружинина видела совсем другого артиста в этой роли.

По словам самой постановщицы, изначально она пригласила Олега Меньшикова в свой фильм. Но артист, который в то время только поступил в Театр Красной Армии, не мог уделять так много времени съемкам и постоянным тренировкам. И поэтому Дружинина остановила свой выбор на Жигунове.

И режиссер не разочаровалась в своем решении. Внешность Жигунова полностью соответствовала его герою, поэтому он отлично вписался в актерский состав. Однако озвучивать Жигунова Дружинина все-таки пригласила Меньшикова, так как молодой артист не мог похвастаться хорошей дикцией.